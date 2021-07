Kreuzfahrt-Neuigkeiten und Condor-Fernflüge

Condor bietet im Sommer 2022 Flüge von Frankfurt zu 22 Langstreckenzielen an. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn)

Sea Cloud Cruises nimmt nur geimpfte Urlauber mit

Hamburg - Die Segel-Kreuzfahrtschiffe von Sea Cloud Cruises werden zum Saisonstart im August nur vollständig geimpfte Reisende mitnehmen. Als erster deutsche Kreuzfahrtveranstalter habe man sich zu einer Impfpflicht für alle Neubuchungen ab 15. Juni entschlossen, kündigte die Hamburger Reederei an - aus Verantwortung gegenüber Crew und Gästen. Die «Sea Cloud» und «Sea Cloud II» sollen im August wieder in See stechen, im September dann die neue «Sea Cloud Spirit».

Statt USA und Grönland: MS «Hamburg» fährt in Europa

Bremen (dpa/tmn) - Das Kreuzfahrtschiff MS «Hamburg» wird zwischen August und Oktober 2021 im Mittelmeer unterwegs sein. Wegen der Pandemie mussten die Reisen auf den Großen Seen und entlang Grönlands Küsten abgesagt werden, so die Reederei Plantours Kreuzfahrten. Nun kehrt das Schiff mit Platz für maximal 400 Gäste nach mehreren Jahren auf den Weltmeeren ins Mittelmeer zurück. Höhepunkt soll eine Route in der Ägäis sein: 13 griechische Inseln in elf Tagen.

LNG-Schiff «MSC Euribia» soll 2023 starten

Genf (dpa/tmn) - Die Reederei MSC Cruises will im Juni 2023 ihr zweites Kreuzfahrtschiff mit Flüssiggas-Antrieb (LNG) in Dienst stellen. Der Neubau werde «MSC Euribia» heißen und das 22. Schiff der Flotte sein, teilte das Unternehmen mit. LNG gilt als der am wenigsten umweltschädliche Treibstoff für die Kreuzfahrt. Das erste geplante LNG-Schiff der Reederei ist die «MSC World Europa», die im Dezember 2022 ihren Dienst aufnehmen soll.

Hurtigruten nimmt wieder Urlauber aus Deutschland mit

Oslo (dpa/tmn) - Nach der Lockerung der Reisebeschränkungen in Norwegen nimmt auch die Reederei Hurtigruten wieder Reisende aus Deutschland auf ihren Postschiffen mit. Nach fast 16 Monaten Betrieb mit reduziertem Fahrplan seien auf der klassischen Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes wieder alle sieben Postschiffe im Einsatz, teilte Hurtigruten mit. Norwegen lässt derzeit geimpfte EU-Bürger mit digitalem Covid-Zertifikat ohne Tests und Quarantäne ins Land. Vom 5. Juli an könnte Urlaub in Norwegen auch für ungeimpfte Deutsche ohne Quarantäne-Auflage wieder möglich sein. Das skandinavische Land ist derzeit kein Risikogebiet

Condor: 26 Langstreckenziele im Sommer 2022

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Der Ferienflieger Condor hat seinen Sommerflugplan 2022 vorgestellt. Von Frankfurt aus erreichen Reisende dann 26 Langstreckenziele etwa in Nordamerika, der Karibik, in Afrika und im Indischen Ozean. In den USA werden laut Condor unter anderem Anchorage in Alaska, Las Vegas, Phoenix, Seattle und Portland angeflogen. In Kanada sind es Calgary, Halifax, Toronto, Whitehorse und Vancouver. Rund um den Golf von Mexiko stehen Cancún sowie Ziele in Kuba, der Dominikanischen Republik und auf Jamaika im Plan. Zudem geht es nach Mauritius, Mombasa, Sansibar und Windhuk.

