Marathon in Tel Aviv, Simply Red Konzert in Ischgl

Simply Red eröffnet neue Eventreihe in Ischgl

Ischgl - Eine der erfolgreichsten englischen Bands kommt im Frühjahr in den beliebten Wintersportort Ischgl. Die Soul- und Pop-Band Simply Red tritt am 2. April ab 13 Uhr auf der Ischgl Stage auf 2300 Metern Höhe auf. Mit dem Open-Air-Konzert geben die Briten nicht nur ihr Ischgl-Debüt, sondern sie eröffnen gleichzeitig die neue Eventreihe «Spring Blanc». In dem Tiroler Riesen-Skigebiet können Wintersportler noch bis 1. Mai über die Pisten wedeln. Für Inhaber eines gültigen Mehrtagesskipasses ist das Konzert inklusive. Tagesausflügler müssen für ihren Skipass am Tag des Konzerts 90 Euro bezahlen.