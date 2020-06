Mehr ICE-Züge in Urlaubsregionen im Sommer

Die Deutsche Bahn setzt im Sommer zusätzliche ICE-Züge zu den Ostfriesischen Inseln und nach Tirol ein. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Norderney - Urlauber können in diesem Sommer Rügen, die Ostfriesischen Inseln und Tirol besser erreichen - die Deutsche Bahn setzt im Sommer zusätzliche ICE-Züge in diese Regionen ein.

Ab dem 27. Juni fährt jeden Samstag ein Zug aus Berlin nach Innsbruck (Österreich), wie die Bahn mitteilt. Zwischenhalte sind unter anderem Erfurt, Nürnberg und München.

Ab dem 3. Juli folgt eine neue Verbindung aus München über Würzburg, Kassel und Münster nach Emden und Norddeich Mole. Von dort fahren Fähren zu den Nordseeinseln Borkum beziehungsweise Juist und Norderney.

Ab dem 31. Juli starten Züge von Stuttgart an die Ostsee. Über Würzburg, Kassel und Berlin geht es zum Beispiel nach Züssow (mit Anschluss nach Usedom), Stralsund und nach Binz auf Rügen.

Bahnhöfe und Züge werden verstärkt gereinigt und desinfiziert

Nach und nach füllen sich Züge und Bahnhöfe in Deutschland wieder. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird dort intensiv gereinigt und desinfiziert. Mit vielen weiteren kleinen Maßnahmen gehen die Deutsche Bahn und andere Eisenbahnunternehmen gegen die Infektionsgefahr vor. So öffnen Zugtüren beim Halten automatisch, damit Fahrgäste nicht die Druckknöpfe zum Ein- und Aussteigen betätigen müssen. In den ICE und Intercity der Deutschen Bahn sind mehrere Hundert «Unterwegsreiniger» im Einsatz, bis August soll ihre Zahl auf 600 steigen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn betonte aber, es gebe mehr als 1400 Zugfahrten pro Tag. «600 Leute sind nicht gerade eine Armada», sagte der Vorsitzende Detlef Neuß. Er hält weiteres Reinigungspersonal für notwendig. Neuß empfiehlt Fahrgästen aber auch, selbst Hand anzulegen - und etwa den Tisch im ICE vor dem Platznehmen mit eigenem Desinfektionsmittel abzuwischen.

Die Verbindungen im Detail:

- ICE von Berlin nach Innsbruck Ab 27. Juni. Start in Berlin immer am Samstagmorgen. Für die Rückfahrt startet der ICE in Innsbruck immer um 15.27 Uhr. Zwischenhalte in Erfurt, Nürnberg, München und Rosenheim.

- ICE von München nach Emden und Norddeich Mole Ab 3. Juli. Die Züge verkehren immer freitags bis sonntags morgens ab München via Augsburg, Würzburg, Paderborn, Kassel und Münster. In Emden und Norddeich Mole bestehen Anschlüsse auf die Fähren nach Borkum, Juist und Norderney. Die ICE-Züge für die Rückfahrt starten in Ostfriesland samstags bis montags jeweils am späten Vormittag.

- ICE von Stuttgart über Berlin nach Binz Ab 31. Juli. Immer freitags und samstags startet am Morgen ein ICE von Stuttgart über Würzburg, Kassel und Berlin z.B. nach Züssow (mit Anschluss nach Usedom), Stralsund und nach Binz auf Rügen. Samstags und sonntags am späten Vormittag verkehrt die durchgängige Verbindung für die Rückfahrt.