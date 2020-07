Mittelmeer lädt zum Baden ein

Strand in Port de Soller auf Mallorca: Die Baleareninsel lockt mit angenehmen Badetemperaturen. Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn)

Hamburg – Die Sommerferien haben in einigen Bundesländern schon begonnen, in anderen stehen sie kurz. Wer Urlaub an den deutschen Küsten plant, muss sich auf frische Badetemperaturen einstellen: Über die 19-Grad-Marke kommen Nord- und Ostsee derzeit nicht hinaus, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Auf Norderney werden zum Beispiel 18 Grad gemessen, auf Usedom 19. Der Bodensee kommt immerhin auf 21 Grad Wassertemperatur.