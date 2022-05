Per U-Boot Vietnams Unterwasserwelt entdecken

Nha Trang - In Vietnam können Touristen ab sofort die Unterwasserwelt mit einem U-Boot erkunden. Die „DeepView24“ des Hotelkonzerns Vinpearl bietet Platz für 24 Gäste und taucht derzeit bis auf 15 Meter Tiefe.

Die Ausflüge mit dem Unterwasserboot seien Ende April vor der Küste des Urlaubsortes Nha Trang im Süden des Landes gestartet. Seither gebe es drei Touren am Tag, sagte ein Mitglied der Crew der Deutschen Presse-Agentur.

Von innen bietet das U-Boot eine Rundum-Panorama-Aussicht: Die Gäste sitzen in einer Art Glastunnel. Neben tropischen Fischen und Korallenriffen können Gäste auch ein 50 Meter langes Schiffswrack bestaunen. Nach 30 Minuten geht es wieder an die Oberfläche.Das südostasiatische Land versucht derzeit, mittels neuer Attraktionen den wegen der Corona-Pandemie am Boden liegenden Tourismussektor neu zu beleben und möglichst viele ausländische Gäste anzulocken. Jedoch spürt die Branche auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, denn Nha Trang ist normalerweise vor allem bei Gästen aus Russland sehr beliebt, die nun ausbleiben.