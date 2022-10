2 min

Reise-News: Rekordzug und Südpolarmeer-Kreuzfahrten

In der Schweiz soll ein fast zwei Kilometer langer Zug über eine legendäre Bahnstrecke rollen. In Island eröffnet eine Rekord-Zipline und Hapag-Lloyd Cruises fährt mit drei Schiffen in die Antarktis.

Von dpa