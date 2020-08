Schlösser, Nordsee, Kiez-Tour: Reisetipps für Deutschland

In Büsum lockt im Herbst die Lichterwoche Besucher an. Der Ort erstrahlt dann jeden Abend in bunten Farben. Foto: TMS Büsum/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: TMS Büsum/dpa-tmn)

Berlin neu kennenlernen

Berlin - Rund achteinhalb Millionen Bundesbürger haben im vergangenen Jahr Berlin besucht. Reichstag, Brandenburger Tor, Mauer: Die klassischen Touristen-Highlights kennt jeder. Jetzt gibt es aber eine neue Web-App, die verspricht, Berlin völlig neu zu präsentieren - für Besucher und Einheimische gleichermaßen.

Leuchtspektakel an der Nordsee

Büsum (dpa/tmn) - Während der Sommer allmählich zu Ende geht, bereitet sich Büsum schon auf den Herbst und raueres Klima vor. Und hat dafür ein Highlight für alle Besucher geplant: Vom 24. Oktober bis zum 1. November findet hier die Lichterwoche statt, und das schon zum siebten Mal. Rathauspark, Kirche, Hafen oder Leuchtturm erstrahlen dann in den buntesten Farben. Ein Farbfest, an dem sich insbesondere Hobby-Fotografen erfreuen können. (www.buesum.de)

Märchenhaftes Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/tmn) - Schatzkammern, Schlossgärten und Schweigerosen: Die Schlösser und Burgen in Rheinland-Pfalz sind trotz Corona in keinen Dornröschenschlaf gefallen. Schloss Bürresheim in der Eifel bietet beispielsweise am 27. September Theater in historischem Ambiente an. Bei Besichtigungen der Burg Eltz wird die Zeit der Ritter wieder lebendig. Und das Schloss Sayn bei Bendorf am Rhein vereint Natur und Kultur für die Besucher.