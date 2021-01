Tower von London verliert einen Raben

London - Der Tower von London hat einen seiner heimischen Raben

verloren. Damit ist das Vereinigten Königreichs der Legende nach dem Untergang ein Stück näher gekommen.

«Unser geliebter Rabe Merlina ist seit mehreren Wochen nicht am Tower gesehen worden, und ihre anhaltende Abwesenheit lässt uns annehmen, dass sie traurigerweise gestorben ist», teilte das Team des Tower of London auf Twitter mit. «Wir haben nun sieben Raben hier am Tower - einen mehr als die notwendigen sechs», hieß es weiter.