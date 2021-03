Was ein guter Reisekoffer können muss - und was er kostet

Berlin - Wer auf einen robusten, relativ regenbeständigen und diebstahlsicheren Koffer Wert legt, greift am besten zu einem Hartschalenmodell. Diese Koffer lassen sich allerdings nicht so flexibel verstauen wie Weichschalenmodelle oder Reisetaschen mit Rädern. Zudem sind sie bruchanfälliger. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest («test»-Ausgabe 4/2021).

Insgesamt 18 Modelle wurde geprüft, darunter jeweils sieben Hart- und Weichschalenkoffer mit vier Rollen sowie vier Reisetaschen mit zwei Rädern. Das mit Abstand teuerste Modell Rimowa Essential Trunk Plus schnitt unter den Hartschalenkoffern mit der Note «Gut» (2,2) am besten ab. Unter den Weichschalenkoffern ist die Auswahl an «guten» Produkten laut Test aber insgesamt größer. Hier lag der Samsonite X'Blade 4.0 für 289 Euro vorne (Note 1,9). Als Preisleistungssieger sahen die Tester den Travelite Crosslite für 120 Euro (Note 2,5).