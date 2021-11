Wattenmeer soll mit Audioguide erlebbar werden

Zugvögel fliegen über das Wattenmeer der Nordseebucht Jadebusen. Mit dem Audioguide «Watt für's Ohr» kann man seine Wattwanderung fortan ergänzen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wilhelmshaven - Viele Touristen erkunden jedes Jahr bei Wattwanderungen die Artenvielfalt des Wattenmeeres - nun gibt es eine digitale, hörbare Alternative.

Die Marketingorganisation Die Nordsee und die niedersächsische Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven haben einen Audioguide mit dem Titel «Watt für's Ohr» entwickelt.

In vier Folgen erklärt Wattführer und Nationalpark-Guide Joke Pouliart den Lebensraum Wattenmeer. In den rund dreiminütigen Beiträgen, die über eine Internetseite auch von zuhause abrufbar sind, erfahren Interessierte unter anderem etwas über die Ausmaße, die Gezeiten (Tiden) und die Lebewesen des Wattenmeers.

Der Audioguide soll laut den Entwicklern das touristische Angebot an der Küste ergänzen. «Mit dem Audioguide schaffen wir jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, Interessierten das Weltnaturerbe Wattenmeer vorzustellen», teilte der Leiter der Nationalparkverwaltung, Peter Südbeck, am Donnerstag mit. Touristen sollen mit Plakaten, etwa in Tourist-Informationen, künftig auf den Audioguide hingewiesen werden.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-876804/4