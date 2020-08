Wo Urlauber sich abkühlen können

Achtung, fertig - Abkühlung! Auf Usedom lockt das angenehm erfrischende Wasser der Ostsee. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa-tmn)

Hamburg – Die Hitze drückt auf Deutschland. Wem an den überfüllten Badeseen zu wenig Urlaubsstimmung aufkommt, der fährt zur Abkühlung ans Meer - wobei es auch dort voll werden kann.

An der Ostsee liegen die Wassertemperaturen derzeit zwischen angenehmen 20 und 23 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Wer es noch kühler braucht, findet an der Nordsee frische 19 bis 21 Grad. Der Bodensee kommt demnach aktuell auf 23 Grad.

Der Atlantik an der Algarveküste in Portugal verspricht ebenfalls hinreichend Abkühlung bei 23 Grad Wassertemperatur. Den gleichen Wert gibt der DWD für die Kanaren an. Madeira kommt auf 24 Grad.