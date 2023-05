Am Kanal durch die britische Hauptstadt

Für den Umzug haben sie ihr Hab und Gut extrem reduziert und lernen seitdem London von einer ungewohnten Seite kennen: „Für uns ist es, als würden wir in einem Dorf leben“, sagt Sarah, „man kennt und unterstützt sich hier, wir haben nette Schiffsnachbarn und können mitten im Zentrum so viel Natur genießen.“ Simon wiederum hat es nicht weit zum Saint Martins College of Art an Design, wo er Kunst studiert.