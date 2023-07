Amsterdam Schiphol: Slots für Sicherheitskontrolle buchen

Amsterdam (dpa/tmn) – . Am Amsterdamer Flughafen Schiphol können Reisende online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen und so Warteschlangen vor dem Abflug meiden. Das Angebot wurde jetzt auch auf Nicht-Schengen-Länder ausgeweitet – steht also fortan etwa für Flüge in die USA zur Verfügung. Das teilt der größte niederländische Airport mit.