Auf den Spuren der Ritter im Norden Polens

Danzig (dpa/tmn) - . Nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut, ist Danzig eine der schönsten Städte an der Ostsee. Läuft man von der Speicherinsel über die Frauengasse, die Mariacka, am Rathaus vorbei bis zu den Markthallen, beeindrucken die in der Architektur der Backsteingotik wiedererrichteten Gebäude.