Aussichtsplattform an Rügens Steilküste in Kürze fertig

In der vergangenen Woche sei die etwa 400 Tonnen schwere Konstruktion nochmals um 10 Meter vorgeschoben worden, sagte Ehlers. „Es ist jetzt schon ganz vorne“. Bei der Absenkung soll es nun noch dreieinhalb bis vier Meter in die Tiefe gehen - an der Spitze etwas weiter und an der Basis etwas weniger.