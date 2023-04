Bierbrauen für jedermann mit „Krüger Kersten“

Die Fürstenwalder Braufreunde betreiben seit 2018 das städtische Brauereimuseum, in dem es dank der Kleinbrauerei Rathausbräu seit zehn Jahren wieder echtes Fürstenwalder Bier gibt. „Wir produzieren in unserer 500-Liter-Brauanlage drei Sorten plus ein saisonales Bier - weder filtriert noch pasteurisiert. Deswegen ist es nur etwa vier Wochen haltbar“, erklärt Brauer Oliver Wittkopf. Beliefert würden Gastronomen und die Fürstenwalder Tourist-Information. Zudem gibt es einen Bierwagen und Kunden können sich das Bier in der Brauerei abfüllen lassen: Der Erstkäufer bekommt das Gebräu in einer Ein-Liter-Flasche, die er je nach Bedarf wieder nachfüllen lassen kann.