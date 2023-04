Checkliste: 7 Punkte für einen entspannten Urlaub mit Hund

Frauchen oder Herrchen sollten sich rechtzeitig um die Impfung gegen Tollwut kümmern. «Die Tollwut-Impfung muss beim Grenzübertritt mindestens drei Wochen zurückliegen», erklärt Krämer. Das ist in der EU so vorgeschrieben. Das führe dazu, dass man mit Hunden jünger als 15 Wochen innerhalb der EU nicht reisen könne. Denn das Tier kann erst mit 12 Wochen zum ersten Mal gegen Tollwut geimpft werden. Bei Reisen in bestimmte Länder außerhalb der EU muss darüber hinaus mittels Blutabnahme der sogenannte Tollwut-Titer ermittelt werden – und zwar primär für die Wiedereinreise in die EU, wie Krämer ausführt. Damit sieht man, ob der Impfschutz tatsächlich vorhanden ist. «Das darf frühestens 30 Tage nach der letzten Tollwut-Impfung gemacht werden.» Auch hier gilt also: mit ausreichend Vorlauf planen. Wichtig ist auch eine Haftpflichtversicherung für das Tier. Martina Züngel-Hein rät darüber hinaus dazu, den Hund beim TASSO-Haustierzentralregister zu melden. Der Verein engagiert sich für den Tierschutz. «Er hilft kostenlos, falls der Hund verloren geht, zum Beispiel mit Steckbriefen für die Suche.» Bei Urlaub außerhalb Deutschlands empfiehlt sich immer noch mal ein Blick in die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes. Eine erste Anlaufstelle können spezielle Webseiten sein. So können auch oft die Touristen-Informationen der Länder weiterhelfen.