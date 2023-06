Dinos und berühmte Köpfe: Museumstipps von London bis Lolland

Bernried (dpa/tmn) - Otto Waalkes ist bekannt für Klamauk, Gesang - und seine Ottifanten. Wie überraschend facettenreich die Malereien des Komikers tatsächlich sind, davon kann man sich ab 17. Juni im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See selbst ein Bild machen. Rund 200 Gemälde und Zeichnungen sind in „OTTO. Die Ausstellung“ zu sehen. Laut Museum sei die Schau, die bis Mitte November läuft, ein „Querschnitt durch sein Lebenswerk“. Waalkes wird im Juli 75 Jahre alt. Das von Multi-Künstler Lothar Günther Buchheim gegründete Museum zeigt daneben weitere Ausstellungen. Infos: www.buchheimmuseum.de