Dolomiten-Skiort Sexten bekommt neues Besucherzentrum

In dem komplett aus Holz errichteten Bau erfährt man mehr über die Geschichte der Region und das Unesco-Weltnaturerbe, zu denen auch die Sextner Dolomiten zählen. Darauf weist der Tourismusverein des Ortes hin, der ebenfalls in das neue Gebäude einzieht, das am 14. Oktober (Samstag) öffnen soll.