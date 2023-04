Ende der Osterferien sorgt für viele Staus

Das bringt viel Reiseverkehr auf die Autobahnen. Man könne dem Stau kaum entgehen, so der ADAC in seiner Prognose. Allerdings sei die Staulage nicht ganz so angespannt wie zu Beginn der Ferien und an den Feiertagen selbst. Auch für den Auto Club Europa (ACE) sind lange Staus auf den Rückreiserouten vorprogrammiert. Auch brechen manche erst noch in den Urlaub auf.