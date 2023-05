Endlich ohne Maske: Campingsaison startet optimistisch

Generell boomt das Campen in all seinen Ausprägungen. Rund 509.000 Campinggäste hat das Statistische Landesamt 2002 in Rheinland-Pfalz gezählt. 2022 sind es mit rund 990.000 Gästen schon fast doppelt so viele gewesen. Im vergangenen Jahr gab es 3.008.628 Übernachtungen auf ausgewiesenen Flächen mit zehn und mehr Stellplätzen im Land.