Exotische Länder und Heimatgefühle

Denn die Länder an der Straße von Malakka, am Südchinesischen Meer und am Golf von Thailand sind so ganz anders getaktet als man das aus dem gut sortierten Deutschland gewohnt ist. Das ist neben dem Klima eine Herausforderung für manchen Kreuzfahrer, der die Reise in diese für ihn oft fremde Welt zwar genießt - aber doch froh zu sein scheint, wenn er die Gangway wieder hinaufgegangen ist. In die vertraute Schiffswelt, die deutlich weniger wuselig ist.