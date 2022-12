Gegen Stauproblem: Megametropole Dhaka bekommt erste Metro

Dhaka (dpa) - . Ein Metrosystem soll helfen, das große Stauproblem in einer der am dichtesten bevölkerten Hauptstädte zu bekämpfen. Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina weihte nun das erste Metrosystem ihres Landes in der Millionenmetropole Dhaka ein. „Diese Metro wird Dynamik in die nationale Wirtschaft bringen“, sagte die 75-Jährige dabei. „Sie wird helfen, Zeit und Geld einzusparen, die sonst im täglichen Verkehr verloren gehen.“