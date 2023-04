Groß, nachhaltig, bunt: Bundesgartenschau soll Vorbild sein

Mannheim (dpa) - . 1,3 Millionen Blumenzwiebeln, 2023 Zukunftsbäume, eine Fläche so groß wie fast 150 Fußballfelder - und ein mahnender Appell des Bundespräsidenten zum Auftakt: Bei bestem Wetter hat die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim am Freitag ihre Tore geöffnet. Bis zum 8. Oktober soll sie mehr als zwei Millionen Besucher anlocken. Unter dem Motto „Beste Aussichten“ rücken die Veranstalter nicht nur Blumen und Gärten in den Vordergrund, sondern auch die Zukunftsthemen Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung.