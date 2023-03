Harz, Heide und Küste melden noch freie Zimmer

In der Lüneburger Heide beginnt die Ostersaison so richtig erst am 1. April, wenn auch Nordrhein-Westfalen und Berlin in die Schulferien starten. Das seien für die Heide die wichtigsten Anreiseländer, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Vor allem Urlaub an den Feiertagen sei gefragt - an dem Osterwochenende vom 7. bis 10. April sei die Heide insgesamt bereits zu 90 Prozent ausgebucht. In der übrigen Ferienzeit sind Unterkünfte aber noch gut zu finden. Die Auslastung liegt demnach meist bei 60 Prozent, einige Orte seien auch schon zu 90 Prozent ausgebucht, hieß es.