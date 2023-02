Keine Panik, wenn die Seilbahn stoppt

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man in solch eine Situation gerät, gilt wie so oft: Ruhe bewahren - auch wenn es schwerfallen mag. Die Retter werden Anweisungen geben, an die man sich unbedingt halten sollte. Auf keinen Fall selbst versuchen, sich aus der Gondel zu befreien. Die Zahl der Seilbahn-Unfälle mit Verletzten oder gar Todesopfern sei äußerst gering, so der Tüv-Verband.