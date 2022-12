Kiekeberg-Museum bei Hamburg zeigt Konsum der 60er

Anziehungspunkt als einer von sechs Läden in der Geschäftszeile ist auch Foto Böhmer aus Winsen/Luhe. Große Transistorradios, Schwarz-Weiß-Fernseher und kleine Dias begeistern die technikaffinen Besucher. In der Zeit von 1949 bis 1979 veränderten Dörfer bundesweit ihr Aussehen - insbesondere in der Nähe von Großstädten wie Hamburg wurde die Infrastruktur ausgebaut. Lange Wege zum Arzt fielen weg, Gemeinschaftskühlhäuser und ein eigener Viehbestand wurden zunehmend unwichtiger. Immer mehr Elektrogeräte zogen in die Haushalte ein - von Kühlschrank und Fernseher bis zum Waffeleisen.