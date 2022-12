Kreuzfahrt-Überblick für Einsteiger

Die Visitenkarte der Amerikaner: Alles ist größer, bunter - und manchmal auch verrückter. Bezeichnend dafür: Die fünf größten Kreuzfahrtschiffe nach Passagierkapazität gehören Royal Caribbean. Die „Wonder of the Seas“ hat die „Symphony of the Seas“ an Platz eins des Rankings abgelöst, danach kommen die „Harmony“, „Allure“ und „Oasis of the Seas“.