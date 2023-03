Lübecker Flughafen mit mehr touristischen Zielen

Auf dem Flugplan des Lübecker Flughafens stehen in diesem Sommer vor allem touristische Reiseziele. (© Julia Cebella/dpa/Symbolbild)

Auf dem Flugplan des Lübecker Flughafens stehen in diesem Sommer vor allem touristische Reiseziele. (© Julia Cebella/dpa/Symbolbild)

Durch die Pandemie hat sich der Flugplan am Lübecker Flughafen verändert. Statt an Geschäftsreisende richtet sich das Angebot nun mehr an Touristen.