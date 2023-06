Mit dem Deutschlandticket in den Urlaub

Norddeich

Ebbe und Flut, Salzwiesen und Seehunde: In Norddeich kann man das Weltnaturerbe Wattenmeer erleben. Das Nordseebad ist ein Stadtteil von Norden im Nordwesten Ostfrieslands. Und es ist relativ gut vom Rhein-Main-Gebiet aus mit der Bahn zu erreichen: In gut sechs Stunden gelangt man von Mainz mit nur einem Umstieg in Köln nach Norddeich/Mole – allerdings im Fernverkehr, und den kann man ja mit dem Deutschlandticket nicht nutzen. Von Frankfurt-Flughafen ist man mit einem Umstieg in Bremen sieben Stunden unterwegs, wobei man auf dieser Route jedoch auch ab Bremen mit dem Regional-Express fährt. Reist man nur in Nahverkehrszügen, benötigt man deutlich mehr Zeit: nämlich ab Mainz rund neun Stunden und mindestens drei Umstiege – zum Beispiel in Köln, Münster und Emden. Norddeich ist auch Ausgangspunkt für die Reise auf die Inseln Juist, Norderney und Helgoland. Vom Bahnhof Norddeich/Mole aus müssen die Fährverbindungen allerdings regulär bezahlt werden.