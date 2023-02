Mit dem Fahrrad durch New York: Kaum etwas ist schöner

Ach ja? Vor einigen Jahren mag das noch gestimmt haben. In Zeiten um die Jahrtausendwende, in denen man im Fernsehen todesmutige Fahrradkuriere zwischen den Wolkenkratzern hin- und herrasen sah. Doch es hat sich etwas verändert: die Einrichtung eines umfassenden Radfahrkonzeptes mit bislang über 2300 Kilometern markierter Wege. „Ich fahre seit über 20 Jahren in New York Rad und habe die ganze Transformation miterlebt“, sagt Andree Sanders, die Kindern und Erwachsenen das Fahrradfahren in New York beibringt.