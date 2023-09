Mit Hurtigruten nach Spitzbergen

Bergen/Longyearbyen (dpa/tmn) - . Später Vormittag ist es an Bord der „MS Trollfjord“, als das Signal für die Durchsagen ertönt: „Land in Sicht!“. Land in Sicht, nach rund 523 nautischen Meilen, knapp 970 Kilometern. Das ist die Entfernung zwischen Honningsvåg und Longyearbyen, zwischen Nordkap und Spitzbergen.