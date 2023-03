Museen zu Opern und Diamanten, Tui Blue und Slowenien

Hannover (dpa/tmn) – Tui baut das Angebot seiner Hotelmarke Tui Blue aus. Wie der Touristikkonzern mitteilt, sollen allein im Sommer 2023 fünf Hotels in Ägypten, Zypern, auf den Balearen-Inseln Mallorca und Menorca sowie in Thailand eröffnen. In den kommenden Jahren sollen acht weitere Tui-Blue-Hotels dazu kommen – drei davon sollen in China eröffnen, eines im Senegal.