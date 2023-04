Natur in Malaysia und Radfahren in Skåne - Neue Reisetipps

Der Gombak-Hulu Langat Geopark erstreckt sich rund um Kuala Lumpurs Nordosten in der malaysischen Provinz Selangor. (© Gombak-Hulu Langat Geopark/Tourism Selangor/dpa-tmn)

Der Gombak-Hulu Langat Geopark erstreckt sich rund um Kuala Lumpurs Nordosten in der malaysischen Provinz Selangor. (© Gombak-Hulu Langat Geopark/Tourism Selangor/dpa-tmn)

Ein neuer Geopark soll unweit von Kuala Lumpur Touristen locken, während in Südschweden das Radwegenetz weiter wächst. Außerdem gibt es kostenlose Führungen am Rhein und in...