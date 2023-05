Naturparadies Königstein: Gärtnern mit prominenter Aussicht

Er und sein Team halten das Areal, zu dem auch ein Wald gehört, in Schuss, vom Rasenmähen in der Früh bis zum Rosenschnitt zum Feierabend. Dabei entschädigt meist auch die Aussicht die fünfköpfige Truppe für die Mühe - auf 230 Meter Höhe über dem Meeresspiegel in die zerklüftete Felswelt des Elbsandsteingebirges.