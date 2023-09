Neue Zutrittsregeln für Akropolis - so sehen sie aus

Die fast 2500 Jahre alte Stadtfestung mit dem weithin sichtbaren Parthenon-Tempel überragt auf einem Felsen die griechische Hauptstadt - und zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Folge davon waren immer wieder lange Warteschlangen an dem Monument, vor allem am Morgen und im Laufe des Vormittags. Das soll sich durch die seit 4. September geltende Regelung entzerren. So sollen Überfüllungen vermieden werden, auch um das antike Gelände zu schützen.