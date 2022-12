Niedersachsen: Hier stehen ganz besondere Tannenbäume

Auch die Staatskanzlei in Hannover kommt nicht ohne Weihnachtsbaum aus. Ende November übergab der Waldbesitzerverband stellvertretend für die 100.000 Waldbesitzenden in Niedersachsen eine rund fünf Meter hohe Nordmanntanne an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Tanne sei eine „echte Niedersächsin“ und stamme vom Hof Oelkers in Wenzendorf im Landkreis Harbug, teilte der Verband mit.