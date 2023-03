Osterferien: Viele Umleitungen und Sperrungen bei der Bahn

Bahnreisende müssen sich in Teilen Hessens und Nordrhein-Westfalens in den kommenden zwei Wochen auf zahlreiche Fahrplanänderungen und Zugausfälle einstellen. (© Federico Gambarini/dpa)

Wer in den Osterferien mit der Bahn fahren will, muss vielerorts improvisieren. Die Bahn baut an ihrem Schienennetz. Das betrifft vor allem Reisende in NRW und Hessen.