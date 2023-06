Ostfriesische Inseln: Mehr Freizeitangebote zu Mittsommer

Auf Wangerooge etwa startet an diesem Mittwoch, zur Sommersonnenwende am 21. Juni, die gut einwöchige „Mittsommerzeit“ zum Beispiel mit Wattwanderungen und Sportangeboten am Strand zur abendlichen Mittsommersonne. Einige Inselgäste würden speziell zu Mittsommer nach Wangerooge kommen, wie die Sprecherin der Kurverwaltung Rieka Beewen sagte. Auf Borkum gibt es in diesem Jahr erstmals einen „Mittsommerzauber“ am Mittwoch mit Musik und Kleinkunst an der Strandpromenade. Auf der Insel Baltrum ist für das kommende Wochenende der erste „Mittsommer-Lauf“ geplant.