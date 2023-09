Per Knopfdruck zum Gipfel: Autonome Gondeln in der Schweiz

Per Knopfdruck auf den Berg: Die Gondeln des „FlemXpress“ verfügen über einen eigenen Elektroantrieb und können sich so individuell nach Fahrgastaufkommen autonom bewegen.

Gondeln, die voll automatisch und nur bei Bedarf per Knopfdruck an ein gewünschtes Ziel fahren? In einem Schweizer Skigebiet soll das dank neuer Technologie ab diesem Winter...