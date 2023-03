Pilsner in Prag, erzählende Teddys in Basel, MSC in New York

Berlin (dpa/tmn) - MSC Cruises stationiert dauerhaft ein Schiff in New York. Die „MSC Meraviglia“ wird ab April 2023 ganzjährig ihren Heimathafen in der US-Metropole haben, so eine Sprecherin der Reederei. Von dort aus startet sie zu Kreuzfahrten nach Neuengland und Kanada sowie in die Karibik. Nach jetzigem Stand soll New York mindestens bis Ende 2024 Start- und Zielhafen des Schiffes sein.