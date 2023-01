Proteste in Peru: Inka-Stadt Machu Picchu geschlossen

Die blutigen Proteste haben für den Tourismus in Peru schwere Folgen. So schloss das Kulturministerium nach einer Mitteilung „angesichts der aktuellen sozialen Lage in unserer Region“ den Zugang zur berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. Mehr als 400 gestrandete Touristen wurden nach Cusco gebracht, wie die peruanische Nachrichtenagentur „Agencia Andina“ berichtete.