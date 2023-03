Reisenews: Mode im Kensington Palace und Essen im Parlament

Für Flusskreuzfahrer gibt es bei CroisiEurope eine neue Route von Berlin nach Hamburg. Das Schaufelradschiff „MS Elbe Princesse“ gehe in der Saison 2023 von Berlin aus erstmals auf Kreuzfahrt in den Norden, teilte das Unternehmen mit. Auf Spree und Elbe fährt es via Potsdam, Magdeburg und Wolfsburg in die Hansestadt. Das Schiff soll diese Route in diesem Sommer dreimal fahren.