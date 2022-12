Reisetipps für verschiedene Honeymoon-Typen

Für sie sei Mauritius eine Empfehlung, sagt Gollan-Riedel. „Das Land hat ein gutes Gesundheitssystem und oftmals übernachten Kinder dort in den Hotels kostenlos - dann muss man für die Kids nur die Flüge bezahlen.“ Generell seien die Menschen im Land sehr kinderfreundlich. Zudem ist Mauritius ein Ganzjahresziel, was zum Beispiel mit Blick auf Ferienzeiten, an die Eltern oft gebunden sind, ein Vorteil sein könne. „Sommer zum Beispiel ist dort Nebensaison und damit preislich attraktiv“, sagt Gollan-Riedel.