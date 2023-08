Russland führt E-Visum ein – Deutschland rät ab

Moskau (dpa/tmn) - . Touristen auch aus Deutschland können nun für eine Reise nach Russland leichter an ein Visum kommen. Das Außenministerium in Moskau schaltete am Dienstag eine Internetseite frei, auf der Visa beantragt werden können. Möglich ist damit ein Aufenthalt von bis zu 16 Tagen - auch für Geschäftsreisen oder aus humanitären Gründen – innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen. Die Kosten liegen bei 52 Dollar (47,20 Euro). Die Regelung gilt für Bürger aus 55 Staaten, darunter auch die EU. Während Russland mit der neuen Regelung den Tourismus ankurbeln will, damit auch Menschen aus dem Westen sich selbst ein Bild vom größten Land der Erde machen, rät die Bundesregierung weiter von Reisen dorthin ab.