Seychellen: Neue Umweltabgabe für Touristen

Victoria (dpa/tmn) - . Urlauber auf den Seychellen müssen ab 1. August (Dienstag) eine Umweltabgabe zahlen. Pro Person und Übernachtung sind es in kleinen Unterkünften 25 Seychellen-Rupien (SCR), umgerechnet 1,70 Euro. In mittleren Unterkünften sind es 75 SCR (rund 5,10 Euro) und in großen Unterkünften sowie auf Jachten und Insel-Resorts 100 SCR (rund 6,90 Euro), teilt die Tourismusbehörde des Inselstaates im Indischen Ozean mit. Reisende unter zwölf Jahre sind von der Abgabe ausgenommen.