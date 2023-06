Stadt in Japan bietet besonderen Fundsachen-Service

Auf dem „Fahrschein“ stand demnach als Abfahrts- und Ankunftsbahnhof „Toyama Bahnhof Richtung Kunde“, dazu ein roter Stempelaufdruck mit der im Toyama-Dialekt formulierten Bitte „Komm wieder“. Auf der Rückseite schrieb dem Bericht zufolge der Betreiber JR West dazu: „Wir hoffen, dass sich Ihre wertvollen Gegenstände fortan nicht einsam fühlen und Sie unbesorgt reisen können. Bitte kommen Sie wieder nach Toyama, in eine Stadt voller Charme.“ Medienberichten zufolge zeigen Statistiken, dass selbst ausländische Touristen in den meisten Fällen ihre Wertgegenstände am Ende wiederfinden.