Sterne auf La Palma und Autos von Louis de Funés im Elsass

Mülhausen - Die Filme mit Louis de Funès sind Kult. Auch die Autos, mit denen der französische Schauspieler und Komiker in den 1960er und 1970er Jahren auf der Leinwand unterwegs war, sind Klassiker. Das Nationale Automobilmuseum in Mülhausen im Elsass widmet Louis de Funès ab dem 5. April eine Sonderausstellung, so die Tourismusagentur Visit Alsace.