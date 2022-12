Südosten Europas will 2023 mit Kulturhauptstädten glänzen

Am Herzen liegt Fritz das Projekt „Wege der Revolution“, das an den Volksaufstand von 1989 erinnern soll, das allerdings 2023 noch nicht fertig werde - wie so viele andere Pläne. Grund der Verzögerungen ist die Innenpolitik: Fritz gehört der öko-liberalen Oppositionspartei USR an, in der Hauptstadt Bukarest aber regieren Bürgerliche und Sozialdemokraten. Daraus folgten Behinderungen, etwa durch Blockaden von Geldern, beklagt Fritz. Dennoch erhofft er sich vom Kulturhauptstadtjahr „neuen Schwung“, den man auch für später mitnehmen könne.