Tipps für Aktivurlauber - von Pitztal, Grand Canyon und mehr

San Juan (dpa/tmn) - . In Puerto Rico gibt es einen neuen Backpacker-Trail durch den Nationalwald El Yunque. Die Mehrtagestour namens Noreste-Trail beginnt an der Nordostspitze der Karibikinsel am Meer in Fajardo, führt quer durch den Regenwald und endet nach 58 Kilometern am El-Toro-Trail, wie die Tourismus-Marketingagentur Discover Puerto Rico mitteilt.